İstanbul’da Aslı Erdoğan Atölyesi

Tutuklu yazar Aslı Erdoğan’ın okurları “Aslı Erdoğan okuyorsan, sen de gel” çağrısıyla, Kadıköy'deki Akademi 1971 Kitapevi/Cafe'de ücretsiz “Aslı Erdoğan Atölyeleri” yapmaya başladı.

Her hafta Aslı Erdoğan’ın bir kitabının bir yazar ya da edebiyat eleştirmeninin katılımıyla dinceleneceği atölyelerin ilki, geçen cumartesi yazar Fuat Sevimay’ın katılımıyla Kırmızı Pelerinli Kent kitabı üzerine yapılmıştı.

Yapılan açıklamada "Aslı Erdoğan'ın okurları, her cumartesi farklı bir konuk ile Aslı Erdoğan edebiyatı üzerine konuştukları atölye çalışmaları düzenliyorlar. Edebiyat ve okur çevresinden katılımcıların yorumları ile eşlik ettikleri kitap incelemesinde okurlar, Aslı Erdoğan metinlerine farklı bakış açılarından bakmayı deniyorlar. Bu hafta ikincisinin gerçekleştirileceği atölyede yazar Belma Fırat ile Taş Bina ve Diğerleri kitabındaki metinler ele alınacak" deniyor.

İrtibat: “Aslı Erdoğan Okurları” adına Nilay Soysaldı soysaldi@gmail.com

Adres: Caferağa Mahallesi, Sakız Sokak, No 12, Kadıköy, İstanbul. Telefon: 0216 700 19 71