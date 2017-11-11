İstanbul'da asayiş operasyonu

Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL\'da \"Yeditepe Huzur\" operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde şüpheliler ve şüpheli görülen araçlar tek tek arandı. İstanbul\'da \"Yeditepe Huzur\" adı altında asayiş denetimi yapıldı. İl genelinde 5 bin polisin katılımıyla 200 noktada yapılan denetimler kapsamında polis ekipleri şüpheli gördükleri kişileri ve araçları aradı.

İstanbul genelinde 200 noktada saat 20.00\'de başlatılan asayiş denetimine, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet, deniz polisi ve trafik ekiplerinin de aralarında olduğu çok sayıda polis katıldı. Operasyonda şüpheli görülenlerin Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı. Polis helikopterinin destek verdiği operasyonda, araçların trafik kontrolleri de yapıldı.

ARAÇLAR VE KİŞİLER DİDİK DİDİK ARANDI

Kontrol noktalarından biri olan Mecidiyeköy\'de de şüpheli görülen araçlar durduruldu. Araç sürücülerine ve yolculara üst araması yapıldı. Durdurulan araçlar ise polis ekipleri tarafından didik didik arandı.

