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İstanbul'da asayiş operasonu; 27 gözaltı

Operasyonda 160 molotofkokteyli, 38 havai fişek, 2 meşale, 2 litre benzin, 2 büyük boy çakmak gazı tüpü ele geçirildi

19 Mart 2016 09:15

İstanbul'da newroz kutlamalarının bahane ederek sokağa çıkıp lastik yakan, barikat kurarak yol kapatan, yasa polise taş, hava fişek ve molotof kokteyli atarak saldırıda bulunan kişilere yönelik yapılan operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

NTV'de yer alan habere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde dün newroz kutlamalarını bahane ederek sokağa çıkıp lastik yakan, barikat kurarak yol kapatan, yasa dışı pankart hazırlayan ve asan, polise taş, havai fişek ve molotofkokteylli saldırıda bulunan kişilere yönelik operasyon yapıldığı bildirildi.


Operasyonda yakalanan 7'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 27 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı kaydedilen açıklamada, 160 molotofkokteyli, 38 havai fişek, 2 meşale, 2 litre benzin, 2 büyük boy çakmak gazı tüpü ele geçirildiği de ifade edildi.

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