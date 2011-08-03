İstanbul'da artık havai fişek patlamayacak!

T24



25 milyon TL’lik sektöre dönüştü



Özel günlerin yanı sıra düğünlerden asker uğurlamalarına kadar irili ufaklı törenlerin vazgeçilmezi haline gelen havai fişeklere ‘ayar’ geliyor. Radikal'de yer alan habere göre, İstanbul Valisi Hüseyin Mutlu, “Seyretmesi güzel ama çocuklar savaş oluyor sanıyor. Gürültüsüz olan havai fişekleri sadece özel günlerde kullanmak gerekiyor. Bir planımız var. Havai fişek açılımı olacak” dedi.Havai fişeklerin çevre sorunlarından insan psikolojisine kadar çeşitli alanlardaki zararları tartışılırken İstanbul, özellikle Boğaz’daki kutlamalarda geceleri patlama sesleriyle sarsılıyor. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, şikâyetlere karşı gereken ilk önlemin, bu konuda mesafe alan ülkelerdeki gibi gürültü çıkarmayan havai fişek kullanımı olduğunu, gece saat 22.00’den sonra da yasaklanması gerektiğini ifade etti. Mutlu, alınacak önlemleri Radikal’e şöyle anlattı:“Çevreyle ilgili sorunlar, Boğaz’daki kirlilik, kuşların zarar görmesi gibi sonuçları düşünüldüğünde hiç atılmaması gerekiyor. Sadece yılda birkaç özel günde atılmalı. Bir planımız var. Daha etkin tedbirleri yürürlüğe koyacağız. Detaylarını tek başına açıklamam doğru olmaz. Ancak bir yerde havai fişek açılımı olacak. Belirli günlere yaymamız gerekiyor. 29 Ekim gibi. Çok özel günlere mahsus izne tabi olmalı. Bunun dışında artık havai fişek kullanımına son vermek lazım. Seyretmek güzel ancak çocuklar savaş oluyor sanıyor. Büyük bir sıkıntı.”Havai fişek sektörünün Türkiye’deki pazar büyüklüğü yıllık 25 milyon TL. Akdeniz Üniversitesi’nce yapılan bir araştırma, havai fişeklerin kuşları öldürmekten insan psikolojisini bozmaya kadar 22 dalda soruna yol açtığını gösterdi. Son zamanlarda eylemlerde de kullanılan küçük çaplı havai fişeklerin tanesi 20-200 lira. Boğaz’da yapılanlar gibi bir gösteri ise 4-5 bin liradan başlıyor.