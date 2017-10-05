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İstanbul'da araca silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Bölgeye özel harekât polisleri sevk edildi

05 Ekim 2017 21:50

İstanbul'da bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Gaziosmanpaşa'da, içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, silahlı 2 kişi tarafından durdurularak kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırıda yaralanan 3 kişi çevredeki hastanelere kaldırılırken, ağır yaralanan Ahmet Meciç hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. DHA'nın haberine göre, diğer yaralıların sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Olay yerine Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bağlı ve Özel Harekât olmak üzere çok sayıda polis sevk edildi. 

 

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