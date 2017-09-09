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İstanbul'da alkollü mekanlarda denetim gerçekleştirildi

Murat DELİKLİTAŞ-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU ve Kadıköy'de bin polisin katılımıyla Kafe, Bar, Restoran ve Eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirildi

09 Eylül 2017 03:38

Murat DELİKLİTAŞ-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU ve Kadıköy\'de bin polisin katılımıyla Kafe, Bar, Restoran ve Eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri  ve Motosikletli Polis Timleri görev aldı. Üç saat süren denetime havadan da polis helikopteri destek verdi. 
Beyoğlu\'nda 5 noktada gerçekleşen denetimlerde polisler girdikleri mekanlarda ruhsat ve işçilerin sigortalı olup olmadığını kontrol etti. Müşterilere (GBT) uygulaması yapan polis, evrakları eksik olan mekanlara ceza kesti. 
 
TURISTLERDEN POLİSLERE ÖZEL İLGİ
Galata Kulesi civarında yapılan denetimler sırasında bir mekanda oturan Brezilyalı turistler polislere özel ilgi gösterdi. Kadın turistler bir polis memuruyla fotoğraf çektirdi. 

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