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İstanbul’da alışveriş merkezinde yangın

İstanbul’da Beylikdüzü E-5 Karayolu kenarında bulunan büyük bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.

05 Kasım 2011 02:00

T24 - İstanbul’da Beylikdüzü E-5 Karayolu kenarında bulunan büyük bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. 5 katlı bina yangın nedeniyle boşaltıldı.

Beylikdüzü'nde E-5 Karayolu kenarında bulunan büyük bir alışveriş merkezinin depo kısmında yangın çıktı.

5 katlı binayı saran alevler kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi.

Yükselen yoğun dumandan vatandaşların zarar görmemesi için polis ve itfaiye ekiplerinin anonslarıyla bazı binalar boşaltıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken patlama sesleri duyuldu. Çevrede büyük paniğe yol açan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi.


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