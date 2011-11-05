İstanbul’da alışveriş merkezinde yangın

T24 - İstanbul’da Beylikdüzü E-5 Karayolu kenarında bulunan büyük bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. 5 katlı bina yangın nedeniyle boşaltıldı.



Beylikdüzü'nde E-5 Karayolu kenarında bulunan büyük bir alışveriş merkezinin depo kısmında yangın çıktı.



5 katlı binayı saran alevler kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi.



Yükselen yoğun dumandan vatandaşların zarar görmemesi için polis ve itfaiye ekiplerinin anonslarıyla bazı binalar boşaltıldı.



İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken patlama sesleri duyuldu. Çevrede büyük paniğe yol açan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi.





