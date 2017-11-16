"İstanbul'da AKP'li 5 belediye başkanı gidici"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 6 belediye başkanının istifa etmesinin ardından Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İstanbul'da AKP'li 5 belediye başkanının istifa edeceğini öne sürdü.

Hürriyet'ten Nuray Babacan da iki gün önce, İstanbul'da 39 ilçe başkanının en az üçte birinin değiştirileceği yönünde haber yapmıştı.

Hürriyet yazıarı Ahmet Hakan'ın "Hem Mustafa Sabrici, hem Mustafa Kemalci olamazsınız!" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

Hangi mahfile dalsam, hangi nargileciye gitsem, hangi yerel particiyle konuşsam...

Hepsinin dilinde aynı iddia.



Diyorlar ki:



Üsküdar.

Esenyurt.

Beykoz.

Eyüpsultan.

Küçükçekmece.



Belediye başkanları gidiciymiş.



Birbirinden farklı o kadar ayrı kaynaktan duydum ki bunu...



Yazmadan edemedim.