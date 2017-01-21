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BBC Türkçe

İstanbul'da AKP il başkanlığı ve emniyet müdürlüğüne saldırı girişimleri

İstanbul'da AKP İl Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü binalarına lav silahıyla saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı.

21 Ocak 2017 03:04

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) İstanbul'daki il başkanlığı binası ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasına, akşam saatlerinde saldırı girişimlerinde bulunuldu.

İki saldırının da lav silahıyla yapıldığı belirtildi.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı.

Doğan Haber Ajansı, (DHA) lav mermisinin İstanbul'daki Vatan Caddesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü bahçe binasını isabet aldığını bildirdi.

AKP'nin Sütlüce'de bulunan binası da, bundan yaklaşık bir buçuk saat sonra saldırıya uğradı.

DHA'nın haberinde, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) yetkililerinden edinilen bilgiye göre; AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik tek atışlık lav silahıyla saldırı oldu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri yaptıkları incelemelerde mühimmatın 3. katta bulunan bir odadaki duvara saplandığını belirledi. Bina duvarını delerek içeri giren başlığın patlamadığı öğrenildi" ifadeleri yer aldı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin de saldırılarla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, emniyet personelinden "ölü ya da yaralı" bulunmadığını ifade etti.

Vali Şahin, saldırganların bulunması amacıyla geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu.

Emniyet binası ve AKP il müdürlüğü binası yakınlarında güvenlik ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, iki saldırıyı da "DHKP-C'nin gerçekleştirdiğini" söylerken, saldırganların bağlantılarına ilişkin henüz net bir bilgiye ulaşılamadı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik saldırı girişimi hakkında İstanbul Valisi ve Emniyet Müdüsü ile ayrı ayrı konuşarak bilgi aldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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