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İstanbul’da ‘Adalet Nöbeti’ dördüncü gününde

DİSK Genel Başkanı Kani Beko: Basın ve ifade özgürlüğü anayasa ile teminat altındaysa anayasa ayaklar altında

18 Haziran 2017 21:49

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından Maçka Demokrasi Parkı'nda başlatılan 'Adalet Nöbeti' dördüncü gününde.

Maçka Parkında bugün de 'Adalet Nöbeti'ne devam edildi. Tüm gün nöbet tutan partililer yağışlı havaya rağmen halay çekip sloganlar attı. Parti üyelerine akşam saatlerinde DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve bir grup DİSK üyesi de destek verdi. 

Basın açıklaması yapan Kani Beko şunları söyledi:

"Ankara'dan İstanbul'a Adalet Yürüyüşünü başlatan başta Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları ile de birlikte olacağız. İl Başkanımızın çağrısı üzerine Adalet Nöbeti için bugün buradayız. 

“Dolayısıyla biz 15-16 Haziranda Türkiye'nin bir çok alanlarında sokaklara çıktığımızda yapılan bu adalet yürüyüşünün bir onur olduğunu, barış için, demokrasi için, kardeşlik için, laiklik için, sosyal hukuk devleti için önemli bir yürüyüş olduğunun bilinci içerisindeyiz. 

“Basın ve ifade özgürlüğü Anayasa ile teminat altında olmasına rağmen 161'e yakın gazeteci kardeşimiz maalesef cezaevindedir. 

“12'ye yakın milletvekilimiz cezaevinde dolayısıyla basın ve ifade özgürlüğü anayasa ile teminat altındaysa anayasa ayaklar altında.” (DHA)

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