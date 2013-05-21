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İstanbul'da 90 adrese operasyon

2'si kadın 26 kişi gözaltına alındı. Hırsızlık şebekesinin 200'den fazla suça karıştığı ifade edildi

21 Mayıs 2013 11:36

90 adrese eş zamanlı operasyon
 
İstanbul'da 90 adrese eş zamanlı düzenlenen baskında 2'si kadın 26 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Esenler ilçesi Karabayır ve Tuna mahallelerinde 90 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona havadan polis helikopteri de destek verdi.

Polis otobüslerinin yanı sıra İETT otobüslerinin de taşıdığı yaklaşık 500 polisin katıldığı operasyonda, evlerin kapıları koçbaşları ve demir levyelerle kırılarak içeri girildi.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, narkotik köpekleri de kullanıldı.

2'si kadın 26 kişi gözaltına alındı. Hırsızlık şebekesinin 200'den fazla suça karıştığı ifade edildi.

Sabah saatlerine kadar sokaklarda aramalara devam eden polis ekiplerinin çalışmaları saat 06.00'ya kadar sürdü.

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