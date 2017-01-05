İstanbul’da 9 HDP yöneticisi tutuklandı

HDP İstanbul Eş Başkanları’nın da aralarında bulunduğu 9 HDP'li tutuklandı.
Evrensel’in haberine göre, Aralarında HDP İstanbul İl Eş Başkanları Doğan Erbaş ve Aysel Güzel'in de bulunduğu 9 HDP il yöneticisi tutuklandı.
HDP'li 2 yönetici için de ev hapsi kararı verildi.
Tutuklanan isimler
Aysel Güzel
Doğan Erbaş
Ali İpekli
Ramazan Çetinçakmak
Tayyip Arslan
Ayşe Karadağ
Feremez Erkan
Muhittin Arslanboğa
Süleyman Özcan
Basın açıklaması yapılacak
HDP, tutuklamalara ilişkin bugün Galatasaray Lisesi önünde saat 19.30'da basın açıklaması yapılacağını duyurdu.