İstanbul’da 9 HDP yöneticisi tutuklandı

HDP İstanbul Eş Başkanları’nın da aralarında bulunduğu 9 HDP'li tutuklandı.

Evrensel’in haberine göre, Aralarında HDP İstanbul İl Eş Başkanları Doğan Erbaş ve Aysel Güzel'in de bulunduğu 9 HDP il yöneticisi tutuklandı.

HDP'li 2 yönetici için de ev hapsi kararı verildi.

Tutuklanan isimler

Aysel Güzel

Doğan Erbaş

Ali İpekli

Ramazan Çetinçakmak

Tayyip Arslan

Ayşe Karadağ

Feremez Erkan

Muhittin Arslanboğa

Süleyman Özcan

Basın açıklaması yapılacak

HDP, tutuklamalara ilişkin bugün Galatasaray Lisesi önünde saat 19.30'da basın açıklaması yapılacağını duyurdu.