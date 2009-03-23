İstanbul’da 9 günde 159 bin nüfus cüzdanı verildi

İstanbul’da son 9 günde 159 bin yeni nüfus cüzdanı verildi. 14 Mart’tan bu yanaysa 103 bin nüfus kayıt örneği tanzim edildi.



İstanbul Valisi Muammer Güler, kentte 14 Marttan bu yana 159 bin 677 yeni nüfus cüzdanı, 19 Marttan bu yana da 103 bin 748 nüfus kayıt örneği verdiklerini belirterek, "Nüfus idarelerini kesintisiz çalıştırmaya devam edeceğiz. Cumartesi günü de seçim günü de çalışacaklar" dedi.



Vali Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun 18 Mart tarihli yeni duyurusuyla 29 Mart seçimlerinde seçmenlerin beraberlerinde getirecekleri belgelerle ilgili yeni bir sürecin başladığını anımsattı.



Daha önceki duyuruya göre vatandaşların yanlarında TC Kimlik Numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport veya evlenme cüzdanı gibi belgelerle oylarını kullanabileceklerini dile getiren Güler, şunları kaydetti:



"Ancak sorun; bazı nüfus hüviyet cüzdanında TC Kimlik Numarası olmayışından kaynaklanıyordu. Yeni yapılan düzenlemede kimlik numarası taşımayan belgelerle birlikte nüfus kayıt örneği veya aile nüfus kayıt örneğinin aslının da getirilmesi halinde imzalı ve mühürlü olmakla birlikte oy kullanabilecekleri ifade edildi."



İstanbul'da il nüfus müdürlüğü, 39 ilçe nüfus müdürlüğü ve 4 temsilcilikte takviye edilmiş bir şekilde vatandaşların müracaatları sonuçlandırılıncaya kadar kesintisiz mesainin sürdüğünü anlatan Güler, şunları söyledi:



"İlk dönemde nüfus cüzdanı değişikliği için yoğun bir müracaatta bulunuyorlardı. 14 Marttan bu yana nüfus cüzdanı değişikliği söz konusuydu, ancak yeni duyurudan sonra 19 Marttan itibaren de nüfus kayıt örneği ve aile nüfus kayıt örneği talepleri yoğunlaşmaya başladı. İstanbul'da günde 5-6 bin arasında nüfus cüzdanı verilirken, son dönemden itibaren günde 20-30 bin arasında talep oldu. Yüzde 600'e yakın artışlar söz konusu oldu. 14 Marttan bu yana İstanbul'da 159 bin 677 yeni nüfus cüzdanı verdik ve 19 Marttan bu yana da 103 bin 748 nüfus kayıt örneği tanzim ettik. Bu nüfus kayıt örneklerinin bir kısmı aile nüfus kayıt örneği olduğu için bir kayıt örneğinde birden fazla kişiyi ifade etmektedir. Bu da yaklaşık 250-300 bin kişiyi ifade eder."



TC Kimlik Numarası yer alan yeni cüzdan verilmesinin 28 Ekim 2000'den geçerli olduğunu ifade eden Güler, "28 Ekim 2000'den bu yana da İstanbul'da 13 milyon 562 bin nüfus cüzdanı verilmiştir" dedi.



30 saniyede veriliyor



İstanbul Valisi Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Nüfus idarelerini kesintisiz çalıştırmaya devam edeceğiz. Cumartesi günü de seçim günü de çalışacaklar. Ancak, bu cumartesi ve pazar günü sadece nüfus kayıt örneği verilecek. Vatandaşların bir kısmı hazır gelmişken nüfus cüzdanımı da değiştireyim diyorlar ama ben buradan vatandaşlara şöyle bir tavsiyede bulunuyorum; nüfus cüzdanı için acele etmesinler. Nüfus kayıt örneği yeter."



Nüfus kayıt örneği için fotoğrafa, paraya ve kişinin kendisinin gelmesine gerek olmadığını da anımsatan Güler, aileden herhangi birinin gelmesi halinde de aile nüfus kayıt örneğinin verildiğini söyledi.



"30 saniyede vatandaşa nüfus kayıt örneğini ve aile nüfus kayıt örneğini verebiliyoruz" diyen Güler, vatandaşlardan, şimdilik nüfus kayıt örneklerini almalarını rica etti. Nüfus idarelerine yoğun başvuruların devam ettiğini de kaydeden Güler, "İstanbul'da 8 milyon 794 bin 284 seçmen olduğu tespit edildi. Vatandaşlar mutlaka nüfus kağıtlarında veya diğer belgelerinde kimlik numarası olup olmadığını kontrol etsinler. Oy vermek bir vatandaşlık sorumluluğudur ve demokrasinin de gereğidir. Biz bu konuda her türlü önlemi aldık" diye konuştu.

