İstanbul'da 86 milyon euroluk füze baskını

Bahçelievler'de düzenlenen operasyonda İran'a götürülmek istenen füze başlığı hammaddesi ele geçirildi. 86 milyon euro değerindeki zenginleştirilmiş alüminyum Nükleer Araştırma Merkezi'nde inceleniyor.



Edinilen bilgiye göre Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Bahçelievler'de bir metal alım satımı yapan dükkana baskın düzenledi. Baskında dükkan içinde 50 kilogram zenginleştirilmiş alüminyum maddesi ele geçirildi.



Dükkan sahibi E.M gözaltına alındı. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen E.M, sorgusunda alüminyumun kendisine ait olduğunu belirtti. E.M'nin ifadesinde alüminyum maddesini parçalar halinde Rusya'dan getirdiğini söylediği ifade edildi. E.M'nin alüminyumu İran'a satmak istediği ancak henüz müşteri bulamadığı belirtildi. E.M'nin polise verdiği bilgiye göre alüminyumun gramının bin 750 euro olduğu ve 50 kilogramın piyasa fiyatının 86 milyon euro olduğu anlaşıldı.



Üç bin derecede eriyen alüminyumun Türkiye'de işlenemediği öğrenildi. Soruşturma kapsamında füze başlığı ve uzay sanayiinde kullanılan 50 kilogram alüminyumdan alınan bir parça örnek Küçükçekmece'deki Nükleer Araştırma Merkezi'ne gönderildi. Burada yapılacak incelemenin ardından alüminyumun radyoaktif tehlikesi olup olmadığı ortaya çıkacak. E.M'nin alüminyumu ülkeye nasıl soktuğu, kimlere satmak istediği ve alüminyumun nerede kullanılacağıyla ilgili araştırmanın devam ettiğini belirtti.