İstanbul'da 83 bin aileye kömür yardımı yapılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun, 13 yılda yoksul ailelere dağıtılan kömür miktarının 20 milyon tonu aştığını açıkladı. Alaboyun, İstanbul genelinde bu yıl 83 bin 876 aileye kömür dağıtılacağını belirtti. İstanbul'da kömür dağıtımının en fazla yapılacağı ilçe ise 6 bin aileyle Sultanbeyli olacak.

Hürriyet’te yer alan habere göre; CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesine yanıt veren Alaboyun; sosyal devlet olma ilkesinin gereği olarak 2003-2015 yılları arasında her yıl ortalama 2,3 milyon ihtiyaç sahibi aileye kömür yardımı yapıldığını belirtti. İstanbul'da bu yıl 83 bin 876 ailenin 91 bin tonluk kömür talebinde bulunduğunu, bugüne kadar 12 bin tonunun dağıtılırken; 78 bin 574 tonunun ise dağıtılmaya çalışılacağını bildirdi.

Alaboyun, "15 Ekim 2015 tarihi itibariyle teslimatı gerçekleştirilen 900 bin ton kömür ile birlikte 13 yılda toplam dağıtılan kömür miktarı 20 milyon tonu aşmıştır. 13 yıldır sürekli uygulanan ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtımı bu yıl da kesintisiz bir şekilde devam ettirilmektedir" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alaboyun, İstanbul'daki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılan ve dağıtılacak olan kömür miktarı hakkında da bilgi verdi. İstanbul genelinde bu yıl 83 bin 876 aileye 90 bin 903 ton kömür dağıtılacak. Bugüne kadar 12 bin 328 ton kömür dağıtılırken, 78 bin 574 tonunun dağıtımı için hazırlıklar devam ediyor.

En fazla kömür yardımı Sultanbeyli’ye

İstanbul'da kömür dağıtımının en fazla yapılacağı ilçe 6 bin aileyle Sultanbeyli oldu. Bu ilçeye 6 bin ton kömür dağıtılması planlanırken; ikinci sırada 5 bin 500 aile 7 bin 700 tonla Sarıyer bulunuyor. Bağcılar, Küçükçekmece, Esenler ve Arnavutköy, 5 bin aileyle üçüncü sırada yer aldı.

Bakırköy'den kömür yardımı alacak aile sayısı 90 olurken, bunu 100 aileyle Beşiktaş, 200 aileyle Şile, 450 aileyle Güngören izledi.