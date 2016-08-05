İstanbul'da 8 ilçede yarın elektrik verilemeyecek

İstanbul'da Anadolu Yakası'nda yarın 8 ilçede elektrik kesintisi yapılacak. Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Pendik, Tuzla ve Üsküdar'ın bazı mahalleleri elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre,
Ataşehir'de 08.00-16.00 saatleri arasında, Ferhatpaşa Mahallesi 16., 18., 11. sokaklara, Beykoz'da 10.00-17.00 saatleri arasında, Anadolu Kavağı Mahallesi sokaklarına, 12.00-18.00 saatleri arasında, Riva Mahallesi Şehit Mehmet Ali Şener, Karanfil ve Çınar sokaklarına, Çekmeköy'de 09.00-18.00 saatleri arasında, Sultançiftliği Mahallesi Hale, Egemen, Kıvılcım, Mazlum, Türbe, Harika, Hürriyet sokaklarına elektrik verilmeyecek.
Kadıköy'de 08.30-16.00 saatleri arasında, Erenköy Mahallesi Gülbahçe, Yesari Asımarsoy, Ali Arslan, Hatboyu, Erenköy İstasyon, Tellikavak, Bengi sokakları, Kartal'da 09.00-17.00 saatleri arasında, Orhantepe Mahallesi Şen Sokak, Maltepe'de 09.00-11.00 saatleri arasında, Altayçeşme Mahallesi İstiklal, Elif, Birsen, Kardeşler Çıkmazı, Barış Çıkmazı, Begonya, Aydan ile Zümrütevler Mahallesi Handegül, Ünal, Mevlana, Yağmur, Semazen sokakları elektrik alamayacak.
Pendik'te 09.00-12.00 saatleri arasında, Güzelyalı Mahallesi Evim, Teoman, Utku, Mühür, Zürriyet, Çalışanlar, İstiklal, Türkeli, Sıcak, Nurdağı, Yanyol, Karapınar, Florya, Esenyalı Mahallesi Sıcak, Balmumu, Asitane, Eski, Necmettin Erbakan, Ender, Harun, Telkari, Evim, Serüven, Metehan, Nilüfer, Teyyare, Önder, Hacıbey, Alemdağ, Yamaç, Soybaşı, Çiçek Dağı, Edebali, Istıranca, Kauçuk, Arzuhal, Mavi, Letafet, Muharip, İbni Batuta, Yalı, Yıldırım, Adap, Akşam, Ayvaz, Balmumu, Asilzade, Zümre, Hafızlar, Altın Işık, Aslanlı, Başarılı sokaklarında, 09.00-13.00 saatleri arasında Ahmet Yesevi Mahallesi Sadabat Sokak'ta, 09.00-14.00 saatleri arasında Kaynarca Mahallesi Sevgi Sokak'ta,10.00-14.00 saatleri arasında Yenişehir Mahallesi Bakü, Bıkmaz, Beydağı, Sena, Yenişehir Mahallesi Menekşe, Millet sokaklarında,13.30-18.00 saatleri arasında, Ahmet Yesevi Mahallesi Işıklı Sokak'ta kesinti yapılacak.
Tuzla'da 14.00-18.00 saatleri arasında, İçmeler Mahallesi Hasgül Sokak'a, Üsküdar'da 08.00-16.30 saatleri arasında Ünalan Mahallesi Soyak Camii, Soyak Sitelerine,10.00-15.30 saatleri arasında, Ünalan Mahallesi Efe, Ayazma, Gülfer, Şahlan, Besim Çeçener, Ruşen, Güzelce sokaklarına elektrik verilemeyecek.