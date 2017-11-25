İstanbul'da 8 ilçede PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, eylem hazırlığında oldukları öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün PKK/KCK'ya yönelik Beyoğlu, Sarıyer, Kağıthane, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Sultanbeyli ve Ümraniye'de daha önceden belirlenen adreslere baskın yaptı.



Operasyonda bombalı ve silahlı eylem hazırlığında olduğu bildirilen 9 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, tabanca ile örgütsel döküman ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.