T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da 8 ilçede PKK'ya yönelik operasyon

Operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı

25 Kasım 2017 13:27

İstanbul'da 8 ilçede PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, eylem hazırlığında oldukları öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün PKK/KCK'ya yönelik Beyoğlu, Sarıyer, Kağıthane, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Sultanbeyli ve Ümraniye'de daha önceden belirlenen adreslere baskın yaptı.

Operasyonda bombalı ve silahlı eylem hazırlığında olduğu bildirilen 9 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, tabanca ile örgütsel döküman ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. 

ETİKETLER

operasyonpkk8 ilçeistanbul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24