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İstanbul’da 8 HDP’liye tahliye

Tahliye olan HDP'lilere yurt dışı yasağı konuldu

09 Mart 2017 23:54

İstanbul’da 12 Aralık 2016’da operasyonlarda gözaltına alınan 8’i tutuklu 15 HDP üye ve yöneticilerinin ilk duruşmasında, 8 HDP’li tahliye edildi.

dihaber’de yer alan habere göre, İstanbul’da 12 Aralık 2016’da HDP'lilere yönelik gerçekleştirilen ev operasyonlarında gözaltına alınan ve çoğunluğunu HDP ilçe eşbaşkanlarından oluşan 8’i tutuklu 15 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması Çağlayan’da bulunan 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 

Duruşmaya tutuklu HDP’liler ile çok sayıda Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP) avukatları hazır bulundu. Çok sayıda ailelerin de izlediği duruşma kimlik tespiti ile başladı. Kimlik tespitinin ardından avukat ve HDP’liler savunma yaptı.

Yapılan savunmaların ardından iddia makamı mütalaa verdi. Savcı mütalaasında HDP Esenyurt İlçe Eşbaşkanı Arzu Maço, HDP Üsküdar İlçe Eşbaşkanı Bilal Algünerhan, HDP Küçükçekmece İlçe Eşbaşkanı Fatma Adlığ ve HDP üyeleri Emin Seyhan, Güven Pınar, Mahşuk Karlıdağ ile Rayif Güzel’in tahliye edilmesine; HDP Avcılar İlçe Eşbaşkanı Birgül Kızıldağ’ın tutukluluk halinin devamını istedi. 

İddia makamının mütalaasının ardından duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti tutuklu 8 HDP üye ve yöneticisi hakkında yurt dışı yasağı koyarak tahliyelerine karar verdi. Duruşma 13 Haziran’a ertelendi.

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