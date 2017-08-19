İstanbul'da 8 bin 'korsan' servis var, denetim yok!

İzmir Çiğli’de kreşin 'korsan' servisinde unutulan 3 yaşındaki Alperen’in hayatını kaybetmesi, dikkatleri servis taşımacılığına çevirdi. İstanbul'da toplam 5249 okul, 2 milyon 666 bin öğrenci, 25 bin okul servisi var. Ancak bu servislerin yüzde 30’unun yani 8 bininin korsan olduğu iddia ediliyor.

Habertürk'ten Can Mete'nin haberine göre, 25 bin okul servis rakamının içinde özel kreşlerin servisleri ise yok. Kreş servislerinin sayısı bilinmiyor, ancak UKOME’nin (Ulaştırma Koordinasyon Merkezi) belirlediği fiyatları aşarsa denetleniyorlar. Onun dışında ne araçlara ne de şoförlere kontrol var. İşte asıl tehlike de burada başlıyor.

Korsan servisçilerin doğrudan okul aile birliğiyle iletişime geçtiğini beliren Tüketici ve İklimi Koruma Derneği Başkanı Ali Çetin de şu uyarılarda bulunuyor: “Korsan olarak çalışan servisçilerin faaliyet belgeleri ve güzergâh raporları yok. Bize gelen şikayetler arasında en önemlisi korsanların okul aile birliğine ve okul yönetimine rüşvet vererek taşımacılık yapması. Okullar göz yumuyor, veliler göz yumuyor, yetkililer göz yumuyor. Üç kuruş kâr etmek için kurallar çiğneniyor. Gelen şikâyetlere göre konuşacak olursak İstanbul’da hizmet veren servislerin en az yüzde 25-30’u korsan. Kreş servislerinin denetimi yok. Korsanın önüne geçmek için veliler sağduyulu olmalı. Okul yönetimleri Milli Eğitim Bakanlığı az ödenek veriyor diye korsana önayak olmamalı.”

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Bülent Deniz de kreş servislerinin denetimsizliğine vurgu yapıyor: “Korsan taşımacılık sadece minibüslerle yapılmıyor. Mahalle arasında araç alan 3-4 çocuğu doldurup servisçiliğe soyunuyor. İstanbul’da toplam servis sayısının yaklaşık 8 bini illegal. Özellikle kreşler korsan taşımacılığa çanak tutuyor. İBB, Milli Eğitim Bakanlığı ve Trafik Şube servisleri denetliyor. Kreşler servisi ek gelir kapısı olarak gördüğü için eğitim paketi fiyatına dahil olarak taşımacılık yapıyorlar. UKOME’nin fiyatları üstüne çıkmadıkları zaman denetime takılmıyorlar. Legal servislerde dahi öğrenci sayısı ve kemer takma gibi kriterler sene başında çok nizamidir. Bir ay sonra hiçbir kurala uyulmaz. Hostessiz servislerden tutun da, araçta sigara içilmesine kadar birçok şikâyet alıyoruz.”

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