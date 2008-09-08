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Ekonomi

İstanbul'da 8 ayda 4.8 milyon turist

İstanbul'u bu yılın 8 aylık döneminde 4,8 milyon yabancı turist ziyaret etti. İlk sırayı yüzde 14,8 ile Almanlar aldı.

08 Eylül 2008 03:00

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ocak-Ağustos döneminde İstanbul'a gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 arttı.

Geçen yılın 8 aylık döneminde 4 milyon 288 bin 375 olan yabancı turist sayısı, bu yılın aynı döneminde 4 milyon 871 bin 19'a yükseldi.

2007'nin 8 ayına göre havayolu ile geliş yüzde 11 artarken, kente denizyolu ile gelen ziyaretçilerin sayısında yüzde 23 artış gözlendi. Havayolu ile gelen yabancıların yüzde 10'u ise Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullandı.

Ocak-Ağustos döneminde kente gelen toplam yabancı ziyaretçinin 227 bin 450'sini de Karaköy Limanı'na gelen günübirlik ziyaretçiler oluşturdu.

Kente gelen turistlerin ülkelerine göre dağılımında ise ilk sırayı yüzde 14,8 ile Almanlar aldı. Bunu yüzde 6,1 ile Ruslar, yüzde 5 ile Fransızlar, yüzde 4,9 ile İngilizler ve Amerikalılar izledi. Bu ülkeleri, İtalya, Hollanda, Ukrayna, İspanya, İran, Azerbaycan, Japonya, Avusturya, Güney Kore ve İsviçre'den gelen turistler takip etti.

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