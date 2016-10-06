İstanbul'da 75. Yıl Polis Merkezi'ne bombalı motosikletle saldırı, 10 yaralı!

İstanbul Yenibosna'daki 75. Yıl Polis Merkezi yakınlarında bomba yüklü bir motosikletle saldırı düzenlendi. Saldırıda 10 sivil yaralandı. Olay yerinde incelemeler yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Bombalı motosikletin park edilmesi sonucu bir patlama meydana geldi. 10 yaralımız var. Daha önceki açıklamamızda 1'i ağır, 5 yaralı demiştik. Çok şükür ağır yaralımız yok. Olayın oluş şekli, örgüt bağlantısı ve hangi örgüt olduğuyla ilgili çalışmalar devam ediyor" dedi. Motosikletle olay yerine gelen ve polis tarafından aranan saldırganın kasklı ve kırmızı montlu olduğu belirtildi.

DHA'nın haberine göre, saldırının PKK tarafından düzenlendiği öne sürüldü. Bombalı saldırının failinin de belirlendiği ifade edilirken, emniyet ekiplerinin motosikletin plakasından sahibine ulaşıldığı öğrenildi. Motosikletin sahibi ifadesinde, aracı bir arkadaşına ödünç verdiğini söylediği ve saldırganın kimliğinin bu şekilde belirlendiği öğrenildi.

"Deprem oldu zannettik"

CNN Türk canlı yayınına bağlanan İHA muhabiri Murat Delice, "Olay yerinde çok şiddetli bir patlama sesi duyuldu, birçok apartmanın camları kırıldı. Polis bizlere ara sokaklardan çıkmamızı söyledi. Gördüğüm kadarıyla 75. Yıl Polis Merkezi'nin camlarının kırıldığını görüyorum. Görgü tanıkları da, çok büyük bir patlama olduğunu ve ardından silah seslerinin duyulduğunu söyledi. İkinci bir patlama ihtimaline karşı olay yerine kimse yaklaştırılmıyor. Çevrede çok ciddi bir güvenlik önlemi alındı." dedi.

CNN Türk canlı yayınına bağlanan görgü tanığı Batıkan Birlik de şunları söyledi:

"Ben adli tıp kurumunun karşısındaydım olay esnasında, bütün bina sarsıldı deprem olduğunu zannettik. Duman çıktığını gördüm sonra bayağı bir panik yaptık. Polis uzaklaştırmaya çalıştı."

Vali Şahin: Bombalı motosiklet

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bahçelievler ilçesi Fatih Caddesi'nde bombalı bisikletin patlatılması sonucu 1'i ağır 5 vatandaşımız yaralandı" dedi.

Vali düzeltti: Ağır yaralımız yok

Olay yerinde incelemeler yapan Vali Vasip Şahin, Twitter'dan 1'i ağır 5 olarak duyurduğu yaralı sayısını 10 olarak revize etti:

"Bombalı motosikletin park edilmesi sonucu bir patlama meydana geldi. 10 yaralımız var. Daha önceki açıklamamızda 1'i ağır, 5 yaralı demiştik. Çok şükür ağır yaralımız yok. Olayın oluş şekli, örgüt bağlantısı ve hangi örgüt olduğuyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Görüntüler incelenecek. Bundan fazla bir şey söylememiz mümkün değil. Sivil vatandaşlarımız yaralı. Polisten yaralımız yok.

En ufak ihtimali değerlendirmek zorundayız. Ola ki ikinci bir tuzaklanmış bomba olabilir. Vatandaşlarımızın çalışmalar için yardımcı olmalı. "

"10 dakika sonra öğrenciler dağılacaktı"

CNN Türk canlı yayınına bağlanan görgü tanığı Mete Alev, "10 dakika sonra olsaydı okulların çıkış saatine denk gelecekti, Allah korudu diyorum. Çok kişi zarar görebilirdi, çocuklar ölebilirdi iki tane okul var burada" dedi.

Karakol 2012'de hedef olmuştu

Yenibosna'daki 75. Yıl Polis Merkezi'nde 8 Aralık 2012'de de bir saldırı düzenlenmiş, bir polis yaralanmıştı. Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, saldırıyı PKK'nın üstlendiğini söylemişti.

Saldırının yaşandığı bölgede bir şüphelinin elinde motosiklet kaskıyla güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri yayınlandı: