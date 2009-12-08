İstanbul'da 700 Noel Baba

T24 - Bu yıl çanları ‘işsiz mühendisler’ çalacak.



Yılmaz Erdoğan’ın ’Neşeli Hayat’ filmine konu olan Noel Baba’lar, bu yılbaşı arifesinde öğretmenlerden mühendislere kadar çok sayıda üniversite mezunu işsize iş kapısı oldu. Krizin etkisiyle sayıları çığ gibi artan ’Ne iş olsa yaparım’ diyenler, Noel Baba olmak için sıraya girdi.



Noel Baba olarak istihdam edilenlerin sayısının 700’ü bulduğu tahmin ediliyor. Bir Noel Baba’nın günlük kazancı 30 ile 80 TL arasında değişiyor. Ajansların verdiği bilgiye göre, bu yılbaşında çok sayıda işsiz üniversite mezununun Noel Baba kılığına girmesi bekleniyor.



Türkiye’de işsiz sayısı 3.4 milyon düzeyinde, bunların yüzde 15’i üniversite mezunu. Türkiye’de işsizlik oranı ise yüzde 13.6 seviyesinde.



Krizde ne iş olsa yaparım diyenler yılbaşı öncesi Noel Baba olmak için sıraya girdi. Günlük 30 ile 80 TL kazanabilen Noel Baba’lar, öğrencilerin ve krizde işsiz kalanların bu yıl gözdesi haline geldi. Bir Noel Baba’nın tam kapasiteyle çalıştığında kazancı 550 TL’yi buluyor. Ortalama 3 saat çalışan Noel Baba’lar arasında son dönemde mühendisten tıp fakültesi öğrencisine kadar geniş bir kitle bulunuyor.



Noel Baba’lardan hizmet verdikleri yere göre, ’Ho ho’ demeleri, ’çan çalmaları’, ’çocuklarla vakit geçirmeleri’ve ’hediye dağıtmaları’ istenirken bu servisin tüketiciye maliyeti ise 150-250 TL.



AVM’ler işleri patlattı



Yılmaz Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta vizyona giren ’Neşeli Hayat’ filmiyle gündeme gelen ’Noel Baba’ların Ho Ho nidalarının aslında ne kadar acıyı sakladığı ortaya çıksa da son dönemde ’Noel Baba’, ’Noel Anne’, ’Spider Man’, ’Pamuk Prenses’ gibi hayali karakterler önemli bir iş alanı yarattı. Sadece İstanbul’da küçük işletmelerle birlikte bu alanda hizmet veren 70’e yakın ajans olduğu belirtilirken ’Noel Baba’ sayısının 700’e ulaştığı tahmin ediliyor. Son dönemde ortaya çıkan ’Noel Anne’ sayısının ise 250-300 düzeyinde olduğu ifade ediliyor.



Yılbaşı dönemindeki bir hafta, 10 günlük bir zaman diliminde çalışan Noel Baba ve Noel Anne’ler yılın diğer günlerinde ise palyaço, pamuk prenses ya da diğer animasyon tiplemeleriyle yaşamlarını sürdürüyor.



Geçtiğimiz iki yılda alışveriş merkezlerinin sayısında yaşanan patlama ’Noel Baba’ların iş hacimlerini de artırmış durumda. Noel Baba Servisi Koordinatörü Emre Karataş, yılbaşı dönemlerinde AVM’lerin 10 gün önceden hizmet almaya başladığını ve geyikleri, çam ağacı, hediye kutularıyla özel bir yılbaşı dekoru kurduklarını belirterek, “Bazen bir bazen de dört Noel Baba çalışıyor. Ağırlıklı olarak gençlerle çalışıyoruz ama Noel Baba’nın tonton bir imajı olması nedeniyle daha yaşlı, ona benzeyen tipler isteniyor” dedi.



Krizle birlikte ’Ne iş olsa yaparım’ diyerek gelen Noel Baba adaylarının da olduğunu hatta mühendislerin bile bu alanda çalışmak için talepte bulunduğunu vurgulayan Karataş, bu yıl Noel Baba’lı hediye servisinde artış olmasının işleri, buna bağlı olarak Noel Baba talebini artıracağını da ifade etti.



Yılbaşında ortalama 20-25 Noel Baba’yla çalıştıklarını anlatan Karataş, Noel Baba’ların yılboyunca ise diğer animasyon etkinliklerinde kullanıldığını açıkladı.



İstanbul’da 70’e yakın şirket var



Noel Baba ve Noel Anne hizmeti veren organizasyon şirketinin sayısı sadece İstanbul’da 70’e ulaşıyor.



Yılbaşında hizmet veren Noel Baba sayısının 700, Noel Anne sayısının ise 250-300 olduğu tahmin ediliyor.



Ajanslarda ortalama 6-7 Noel Baba çalışıyor. Bu çalışanlar yılın diğer günlerinde palyaço ya da çizgi film karakteri olarak hizmet veriyor.



Noel Baba’ların yaş ortalaması 19-30. Ancak 40 yaşında Noel Baba’sı olan ajans da var.



Noel Baba’nın kazancı günlük 30-80 TL arasında değişiyor.



Krizde hediye çuvalının yerini paket aldı



Kriz AVM’lerde ve evlere yönelik Noel Baba servisini etkilemese de Noel Baba’nın hediye çuvalının büyüklüğünü etkilemiş. Emre Karataş, kriz öncesinde evlere çuvalla bırakılan hediyelerin yerini bu yıl hediye kutularının aldığına dikkat çekti. Karataş, bu hizmetten en çok ilaç, bankacılık ve otomotiv şirketlerinin yararlandığını açıkladı.



Mie Organizasyon şirketi yetkilileri, Noel Baba’ların yaklaşık 3 saatlik bir mesaiyle 30 TL’den 80’ye kadar değişen aralıklarda para kazanabildiklerini vurguladı. Ağırlıklı olarak tiyatro oyuncuları, kreş eğitmenleri ve öğrencilerle çalıştıklarını son dönemde krizde işsiz kalan üniversite mezunlarıyla para kazanmaya ihtiyacı olan vasıfsız bireylerin de bu iş için talepte bulunduğuna dikkat çeken yetkililer, “Ancak biz bu işin eğitimini de veriyoruz. Eğitimden başarıyla geçenlerle çalışıyoruz. ‘Noel Baba’lık yılda bir hafta, 10 gün ama asıl iş palyaçolukta. Palyaçolar 2-3 günde bir işe gidebiliyor”dedi.



Yetkililer, Noel Baba’nın özellikle kreşlerde ve AVM’lerde ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.



Sahte Noel Baba’ya dikkat!



Organizasyon şirketleri, tüketicileri Noel Baba’lar konusunda da uyarıyor. Krizle birlikte herhangi bir şirkete bağlı olmadan, cep telefonu kullanıp, fiyat kırarak ’Noel Baba’ hizmeti veren kişilerin ortaya çıktığına dikkat çeken sektör yetkilileri, “Üstü başı sigara kokan, hırsızlık yapan, çocuklarla anlaşamayan ‘Noel Baba’lar türedi” dedi.

Yılmaz Erdoğan’ın filmi gündeme taşıdı



Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı, yönettiği ve başrolünü üstlendiği ’Neşeli Hayat’, tam olarak ne olduğunu bilmediği Noel Baba’nın kılığına girerek para kazanmak zorunda kalan ama ’dünyadaki en sorunlu’ Noel Baba olarak tanımlanan Rıza Şenyurt’un hikayesini konu alıyor. Filmde Noel Baba’yı Yılmaz Erdoğan canlandırırken ona BKM oyuncuları eşlik ediyor. Çekimleri İstanbul’da yapılan filmde ’Hayat dediğimiz şey, çocukların inandığı yalan lardan daha gerçek değildir’ mesajı veriliyor.



