İstanbul’da 7 katlı binanın ana girişi çöktü; mahsur kalanlar var

Maltepe'de gerçekleştirilen kazı çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle, 7 katlı başka bir binanın ana giriş kısmı çöktü.

Binada mahsur kalan çok sayıda kişiyi kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışmalara başladı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Uğur Ayazsın'ın haberine göre,

Olay, Maltepe Atatürk Caddesi, Dostum Sokak'ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, müteahhit firma tarafından 1 hafta önce inşaat için kazı çalışması başlatıldı. Bugün devam eden kazı çalışması sırasında ise henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan toprak kayması sırasında, yan tarafta bulunan binanın ana girişinde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle 5 katı ikamet olarak kullanılan 7 katlı binanın elektrikleri kesildi. Yaşanan sarsıntı sonrası giriş kısmı çöken binada bulunan yaklaşık 40 kişi ise dairelerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.



Mahsur kalan bina sakinleri üçüncü katın terasına güvenli bir şekilde indi. Daha sonra itfaiye merdivenine bağlı sepet aracılığıyla mahsur kalan kişiler kurtarıldı.

Kurtarma çalışmaları sırasında bazı bina sakinleri sinir krizleri geçirdi. Kimi bina sakinleri ise yaşadığı korku nedeniyle ağladı. Bir kadın ise kurtarıldıktan sonra fenalaştı. Ambulansa bindirilen kadına sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Bir ailenin ise kurtarıldığı sırada kedilerini de yanlarında getirdiği görüldü.



İtfaiye ekipleri mahsur kalan yaklaşık 40 kişiyi 40 dakikada binadan tahliye etti. Kurtarma işleminin sona ermesinin ardından yetkililer tarafından bina sakinlerine gerekli uyarı yapıldı. Apartman Belediye Zabıtası tarafından mühürlenirken, binaya giriş yasağı getirildi. Belediye yetkilileri, apartman sakinlerine otellere yerleştirme teklifinde bulunurken, bina sakinleri ise geceyi yakınlarının yanında geçirmek üzere ayrıldı.