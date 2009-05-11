İstanbul'da 60 hâkim ve savcıya soruşturma

Adalet Bakanlığı, İstanbul'da teknik takibe takılan yaklaşık 60 hâkim ve savcı hakkında soruşturma başlattı. Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) oluruyla başlatılan soruşturmada yargı mensupları, çıkar elde etmek gibi önemli iddialarla suçlanıyor.



Adalet Bakanlığı müfettişleri, yargıyı sarsan soruşturmada ismi geçen hâkim ve savcıların ifadelerini alacak. Sabah gazetesinin haberine göre, altı ay önce Ergenekon soruşturması kapsamında dinlenen kişilerin telefon görüşmelerinde İstanbul'daki bazı hâkim ve cumhuriyet savcıları hakkında çeşitli iddiaların dile getirildiği ortaya çıktı. Bu telefon görüşmelerinde yargı mensuplarının ahlak dışı davranışlarda bulundukları, bazı kişilerle meslek ilkelerine aykırı pazarlıklara giriştikleri ve maddi çıkar elde ettikleri yönünde bilgilere rastlandı.



Teknik takibe yakalanan kişiler, şifreli konuşmalarla yargı mensuplarıyla çıkar ilişkisine girdiklerini söylüyorlardı. Aynı dönemde yine bazı hâkim ve savcılar hakkında avukat ve vatandaşlardan da meslek ilkelerine aykırı davranışlarda bulundukları yönünde ihbarlar gelmeye başladı.



Üç müfettiş araştırıyor



Bunun üzerine İstanbul'dan bir savcılık, Adalet Bakanlığı'na başvurdu ve olayın soruşturulmasını istedi. Bakanlık da Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun onayıyla soruşturma açılmasına karar verdi. Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan üç müfettiş İstanbul'da görevli yaklaşık 60 hâkim ve savcı hakkında soruşturmaya başladı. Bu hâkim ve savcılar arasında İstanbul Adliyesi'nden 25, Fatih'ten 5, Beyoğlu'ndan 4 ve Şişli'den de 2 yargı mensubu bulunduğu öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde aniden istifa eden Şişli Cumhuriyet Savcısı Mecit Ceylan'ın da hakkında soruşturma açılan savcılardan biri olduğu öne sürüldü. Telefonlarının dinlendiğini öğrenen Mecit Ceylan'ın olaya tepki göstererek hemen emekliliğini istediği belirtildi.

