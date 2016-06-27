"İstanbul'da 6 IŞİD'li canlı bomba yakalandı" iddiası

İstanbul Emniyet Müdürlüğ Terörle Mücadele Ekipleri, radikal İslamcı terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyonda, canlı bomba eylemi yapma hazırlığında olan 6 Iraklı teröristi yakalandığı öne sürüldü. Şüphelilerin parmak izleriyle, geçtiğimiz ay Mersin’de yol kenarında bulunan canlı bomba yeleklerindeki parmak izlerinin de eşleştiği belirtildi.

Sözcü’den Habib Atam’ın haberine göre, TEM ekipleri, geçtiğimiz hafta, radikal İslamcı terör örgütü IŞİD’in Irak uyruklu 6 kişiden oluşan bir hücresini belirledi. Sancaktepe’deki hücre yapılanmasına yönelik yapılan istihbarat çalışmasında, teröristlerden 2’sinin canlı bomba olduğu bilgisine ulaşıldı. Teröristlerden ikisinin ise canlı bomba yeleği hazırlama konusunda uzman olduğu belirlendi. Polis tarafından yapılan tespitte Irak uyruklu elemanlardan oluşan hücrenin Mersin’in Tarsus ilçesinde 9 Haziran’da yol kenarında bulunan 2 canlı bomba yeleğiyle ilişkili oldukları belirlendi.

Sıfır hata

Çalışmaların tamamlanmasının ardından, operasyon hazırlandığı yapıldı. TEM operasyon timi ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için, 4 gün önce, Sancaktepe’deki adrese, yoğun güvenlik önlemi altında baskın düzenledi. Yapılan operasyonu “sıfır hata” ile gerçekleştiren ekipler, Iraklı 6 şüpheliyi de kıskıvrak yakaladı. Aramalarda canlı bomba yapımında bazı malzemeler ele geçirildi.

Yelekte parmak izi

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan terör örgütü üyelerinin Tarsus, Kavşaklar mevkisinde bulunan canlı bomba yeleklerini kendilerinin arttıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Teröristlerin polis aracı zannettikleri bir otomobilden korkarak içerisinde canlı bomba yeleği bulunan çantaları attıkları ortaya çıktı. Mersin'deki yelekler üzerinde bulunan parmak izleri ile şüphelilerin parmak izlerinin örtüştüğü tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan IŞİD üyesi 6 Iraklı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.