İstanbul'da 6 ilçeye elektrik verilmeyecek

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yapılacak planlı elektrik kesintisi programı kapsamında, 6 ilçeye 30 Kasım Pazar günü bir süre elektrik verilemeyecek.

AYEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, pazar günü elektriği kesilecek yerler şunlar:



BEYKOZ: 09:00-13:00 saatleri arasında Yavuz Sultan Selim Caddesi - Çiğdem - Şehit Mehmet Özkan Sokaklar,

KADIKÖY: 05:00-10:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Osmanağa Mahallesi - Vişne Sokak,

ÜSKÜDAR: 08:00-17:00 saatleri arasında Ferah Mahallesi - Günbattı Sokak.

ÜMRANİYE: 13:00-17:00 saatleri arasında Esenşehir Mahallesi - G131 Sokak, 13:30-17:30 saatleri arasında Hekimbaşı Mahallesi - Uyanık - Töre - Sırmacı - Gökalp - Dostluk - Çamur Sokak.

PENDİK: 09:00-17:00 saatleri arasında Batı Mahallesi - 23 Nisan Caddesi - Karanfil - Ortanca Sokak, 10:00-12:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Sanayi Mahallesi - Gümüş - Bilim - Ergani - Mesele - Ensar Sokak.

TUZLA: 09:00-17:00 saatleri arasında Orhanlı Mahallesi - Adnan Menderes Sokak, 12:00-13:00 saatleri arasında Evliya Çelebi Mahallesi - Tersaneler Sokak.