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İstanbul'da 6 ilçeye elektrik verilmeyecek

30 Kasım Pazar günü Anadolu yakasında 6 ilçede elektrik kesintisi yapılacak

27 Kasım 2014 21:52

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yapılacak planlı elektrik kesintisi programı kapsamında, 6 ilçeye 30 Kasım Pazar günü bir süre elektrik verilemeyecek.

AYEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, pazar günü elektriği kesilecek yerler şunlar:

BEYKOZ: 09:00-13:00 saatleri arasında Yavuz Sultan Selim Caddesi - Çiğdem - Şehit Mehmet Özkan Sokaklar,
KADIKÖY: 05:00-10:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Osmanağa Mahallesi - Vişne Sokak,
ÜSKÜDAR: 08:00-17:00 saatleri arasında Ferah Mahallesi - Günbattı Sokak.
ÜMRANİYE: 13:00-17:00 saatleri arasında Esenşehir Mahallesi - G131 Sokak, 13:30-17:30 saatleri arasında Hekimbaşı Mahallesi - Uyanık - Töre - Sırmacı - Gökalp - Dostluk - Çamur Sokak.
PENDİK: 09:00-17:00 saatleri arasında Batı Mahallesi - 23 Nisan Caddesi - Karanfil - Ortanca Sokak, 10:00-12:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Sanayi Mahallesi - Gümüş - Bilim - Ergani - Mesele - Ensar Sokak.
TUZLA: 09:00-17:00 saatleri arasında Orhanlı Mahallesi - Adnan Menderes Sokak, 12:00-13:00 saatleri arasında Evliya Çelebi Mahallesi - Tersaneler Sokak.

 

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