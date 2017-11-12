T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da 6 ilçede IŞİD operasyonu; 34 gözaltı

Şüphelilerin eylem arayışında olan kişiler olduğu ileri sürüldü

12 Kasım 2017 09:38

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik gece saatlerinde 6 ilçede operasyon düzenledi. Operasyon sonucuunda 34 kişi gözaltına alındı.

TEM ekipleri; Tuzla, Ümraniye, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde bulunan 7 adrese yaptığı baskınlarda, IŞİD adına çeşitli bölgelerde savaşlara katılmış ve İstanbul'da faaliyetlerine devam eden 'Yabancı Terörist Savaşçı' olduğu öne sürülen 34 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. 

Şüphelilerin eylem arayışında olan kişiler olduğu ileri sürüldü. 

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında sınırdışı işlemleri başlatıldı.

ETİKETLER

ışidteröroperasyongözaltıistanbul6 ilçe34 gözaltıtuzlaümraniyepolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24