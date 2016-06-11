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İstanbul’da kaybolan 6 çocuk Sakarya’da bulundu

Çocuklar Karasu'da bulundu

11 Haziran 2016 19:53

İstanbul'da Sancaktepe'de kaybolan ve 24 saattir haber alınamayan 6 çocuk Sakarya Karasu'da bulundu.

Üzerlerindeki sırt çantalarıyla parka giden çocuklardan bir daha haber alınamadı. Ortaokul 8. sınıf öğrencisi oldukları öğrenilen S.Y., B.K., A.K., M.Ç., A.K. ve B.İ Y. isimli çocuklar için arama sonlandırıldı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çocukların Sakarya'nın Karasu ilçesine yüzmeye gittikleri ve polis tarafından plajda bulundukları bildirildi.

Kayıp çocuklar, çocuklardan birisinin aile yakını tarafından bulundu. Sahil'de çadırkuran çocukları gören aile yakını durumu İstanbul'da bekleyen yakınlarına haber verdi.

Endişeli bekleyiş sırasında telefonla haber alan aileler bu sefer sevinç gözyaşlarına boğuldu. Karasu'daki aile yakını kaçma ihtimallerine karşı uzaktan çocukları takibe alıp polise haber verdi. Sancaktepe'deki aileler Sakarya'dan getirilecek çocuklarına kavuşacakları anı bekliyor.

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