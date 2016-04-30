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İstanbul'da 6 araç kundaklandı

Polis kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı

30 Nisan 2016 13:00

İstanbul Fatih’te park halindeki 6 araç, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kundaklandı.

NTV'de yer alan habere göre, Aksaray Mahallesi Yokuşçeşme Sokak’ta saat 01.30 sıralarında meydana geen olayda, iddialara göre sokak içerisinde park halinde bulunan 6 araç, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi.

Kısa sürede alev topuna dönen araçları gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen araçları söndürmek için çalışma başlattı.Çevredeki vatandaşların bakışları arasında yanan araçlar, kullanılamaz hale geldi. Yanan araçların yakınında benzin dolu bir bidonunun olması dikkat çekti.

Olay yerindeki polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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