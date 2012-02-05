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İstanbul'da 6 araç kundaklandı

Küçükçekmece'de park halindeki 5 otomobil ile bir midibüs, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.

05 Şubat 2012 02:00

T24 - Küçükçekmece'de park halindeki 5 otomobil ile bir midibüs, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.


Cumhuriyet Mahallesi Nilüfer Sokak'ta park halinde olan 5 otomobil, üzerlerine benzin dökülerek ateşe verildi. Araçların yandığını gören mahalle sakinlerinin durumu bildirmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobillerdeki yangını söndürdü. 


Bu arada Halkalı Altınşehir yolu üzerinde park halinde bulunan 34 CYU 68 plakalı midibüs de ateşe verildi. Araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
 

Polis, araçlarda maddi hasarlara neden olan kundaklama olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. 


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