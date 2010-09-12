-İSTANBUL'DA 593 GÖZALTI İSTANBUL (A.A) - 12.09.2010 - İstanbul'da, vatandaşların oy kullanmasını engellemeye çalışan ve aranan 593 kişi gözaltın alındı. İstanbul'da referandumun sağlıklı yapılabilmesi için bin 500'ü sivil olmak üzere 15 bin polis görev yaptı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda 6'sı bir okula molotofkokteyli atmak,64'ü de vatandaşların oy kullanmasını engellemeye çalışmak suçundan 70 kişiyi gözaltına aldı. Haklarında çeşitli suçlardan dolayı arama kararı bulunan 523 kişi de oy kullanmak için gittikleri okullarda polis tarafından yakalandı.