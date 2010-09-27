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İSTANBUL'DA 55 BİN KORSAN ÜNİVERSİTE KİTABI İSTANBUL (A.A)

27 Eylül 2010 23:43

-İSTANBUL'DA 55 BİN KORSAN ÜNİVERSİTE KİTABI İSTANBUL (A.A) - 27.09.2010 - Fatih'te 6 ayrı depoya yönelik düzenlenen operasyonda, korsan olarak Türkçe ve İngilizce basılmış 55 bin adet üniversite ders kitabı ele geçirildi. Olayla ilgili 21 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Beyazıt ve çevresinde bazı depolarda korsan olarak üretilen üniversite kitapları satıldığı yönündeki ihbarları değerlendiren Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları depolara yönelik operasyon gerçekleştirdi. 6 ayrı depoda yapılan aramada, korsan olarak Türkçe ve İngilizce basılmış olan 55 bin adet üniversite eğitim kitabı ele geçirildi. Bu kitapların basımını sağlayıp, piyasaya sürmek istedikleri öne sürülen 21 kişi de gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan zanlıların, piyasa değerleri yüksek olan eğitim kitaplarını yurt dışında bastırdıktan sonra değerlerinin altında piyasada satarak haksız kazanç sağlamaya çalıştıkları ileri sürüldü.

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