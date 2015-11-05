İstanbul'da 500 polisle şafak baskını; çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şişli Kuştepe'ye şafak operasyonu düzenledi. Yaklaşık 500 polisin katıldığı operasyonda şimdiye kadar 25 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şişli Kuştepe'de sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 500 polisin katıldığı operasyona Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra havadan polis helikopteri de destek verdi.

Koçbaşı, balyoz, levye...

Operasyon sırasında bazı kapılar açılmayınca koçbaşları devreye girdi. Özel harekat polisleri bir evin kapısı açılmayınca inşaat işçisi gibi çalıştı. Koçbaşıyla kırılamayan kapı levye ve balyoz kullanılarak yerinden söküldü. Uzun süren çalışmaların ardından eve giren polis kimseyi bulamadı ancak evin içinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda şimdiye kadar 25 kişi gözaltına alındı.