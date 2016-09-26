İstanbul'da 5 ilçede PKK operasyonu

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın Esenyurt'ta kamu kurum kuruluşlarına molotof kokteyli ve el yapımı patlayıcılarla saldırı düzenlenebileceği bilgisi üzerine 5 ilçede operasyon düzenledi. Operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, TEM ekipleri, 23 Eylül Cuma günü Esenyurt, Fatih, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerinde bulunan bazı adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında 1'i 18 yaşından küçük 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 av tüfeği ve örgütsel dokümanlar ile dijital malzemeler ele geçirildi.

Sorumlu olduklarını söylediler

Gözaltına alınan 5 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı. 18 yaşından küçük 1 şüpheli ise Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulamasında terör örgütünün PKK'nın talimatları doğrultusunda İstanbul'da sorumlu düzeyinde faaliyet yürüttüklerini söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.