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İstanbul'da 5 gün boyunca bu yollar kapalı

Dünya İnsani Zirvesi dolayısıyla 19 Mayıs-24 Mayıs tarihleri arasında emniyet ve trafik tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak

19 Mayıs 2016 01:50

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Dünya İnsani Zirvesi, 23-24 Mayıs'ta Şişli'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Emniyet ve trafik tedbirleri kapsamında, bugün saat 07.00'den zirve bitimine kadar araç trafiğine kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

Hürriyet'in haberine göre, "Taşkışla Caddesi, Mete Kavşağı'ndan Kadırgalar Adil Baba Kavşağı'na kadar çift yönlü kapatılarak, akım Asker Ocağı Caddesi'nden Divan Kavşağı istikametine yönlendiriliyor.

Gümüş Caddesi, Harbiye Ordu Evi ışıklardan Adil Baba Kavşağı'na kadar çift yönlü kapatılarak, akım Halaskargazi Caddesi istikametine veriliyor.

Mim Kemal Öke Caddesi, Vali Konağı Caddesi girişinden Adil Baba Kavşağı ve Abdi İpekçi Caddesi'ne kadar çift yönlü kapatılarak, akım Abdi İpekçi Caddesi ve Vali Konağı Caddesi'ne yönlendiriliyor.

Kadırgalar Caddesi, Bayıldım Caddesi girişinden Mim Kemal Öke Caddesi'ne kadar kapatılarak, akım Bayıldım Caddesi'ne aktarılıyor.

Bomonti, Dolmabahçe Tünel girişinden kapatılarak, akım Bayıldım Caddesi'ne yönlendiriliyor."

Fındıklı ışıklardan Dolmabahçe istikameti de 23-24 Mayıs'ta trafiğe kapatılacak, akım geri çevrilerek Karaköy istikametine yönlendirilecek.

 

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