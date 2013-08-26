İstanbul'da 5 bin taksici meslekten men edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçen yıl başlattığı, taksi sahiplerinden ve şoförlerden adli sicil kaydı istenmesi uygulaması kapsamında, 5 bin taksici meslekten uzaklaştırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçen yıl hayata geçirdiği uygulamaya göre, çalışma ruhsatı verilmesi için taksi sahiplerinden ve şoförlerden adli sicil kaydı istenmesi şartı getirildi. İTEO Başkanı Yahya Uğur yaptığı açıklamada, kararın uygulanmasının ardından müşteri şikayetlerinin değiştiğini söyledi.

'Beyefendi taksicilik anlayışı'

Uygulamanın müşteri memnuniyetini artırdığını vurgulayan Uğur, "Müşterilerimize, 'beyefendi taksicilik' geri gelinceye kadar çalışacağımıza söz verdik. Göreve geldiğimiz günlerde taksicilik, itibarını ve müşterilerin güvenini yitirmişti. Büyükşehir Belediyesi ile yapmış olduğumuz görüşme ve çalışmalar neticesinde projeler ürettik. Projelerimizle müşterilerimizin özlemiş olduğu 'beyefendi taksicilik' anlayışını İstanbullu halkımızla buluşturmak istedik" diye konuştu.

'Madde bağımlıları taksici olabiliyordu'

Taksiciliğin zaman içerisinde günübirlik bir iş olarak görülmeye başlandığını belirten İTEO Başkanı Uğur, "Mesleğimiz öyle bir hale gelmişti ki madde bağımlıları bile taksici olabiliyordu" dedi. Göreve geldiklerinde hemen odaya ait bir şikayet ve öneri hattı kurduğunu anlatan Uğur, böylece müşterilerden gelen şikayetleri incelemeye alarak değerlendirdiklerini söyledi. Şikayetlerin sonucunu değerlendirdiklerinde, "ürkütücü bir sonuçla" karşılaştıklarını dile getiren Uğur, şöyle devam etti:

"Şikayetlerin yüzde 25'i tırnakçılık', 'müşteriye sahte para verme' ve 'dolandırıcılıkla' ilgiliyken, yüzde 35'inin ise müşteriye kötü davranma şeklinde olduğunu gördük. Bunun üzerine taksici profilinin değişmesi gerektiğine karar vererek projelerimizi hazırladık ve belediyeye başvurduk. Bizlere daima yardımcı olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, taksicilik yapacak kişilerden sabıka kaydı alınmasını zorunlu hale getirdi. Bu sayede yüz kızartıcı suçlara sahip kişiler bu meslekten uzaklaştırıldı."