T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da 5 bin polisle şafak operasyonu

Uygulama iki saat sürdü

Fotoğraf: Arşiv

17 Mart 2018 09:29

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede 100 noktada çok sayıda polisin katılımıyla helikopter destekli denetimler yapıldı.

İstanbul'da, "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü personelinin yanı sıra İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele Şubelerinden çok sayıda polisin katıldığı uygulama iki saat sürdü. Operasyona 5 bin polis katıldı.

Çalışmalara özel harekat polisleri de destek verdi.  Uygulama kapsamında trafik kontrolleri ile şüpheli görülen kişilerin üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) denetimleri gerçekleştirildi.

Durdurulan araçlarda detaylı aramaların yapıldığı çalışmalarda özel eğitimli köpekler de yer aldı.

 

ETİKETLER

istanbuloperasyonhaberaçıklamaşafak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24