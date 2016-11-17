İstanbul'da 5 bin polisle operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla "Yeditepe Huzur Uygulaması" adlı geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamalara polis helikopteri de havadan destek verdi. Aracında ruhsatsız silahla yakalanan bir kişi "15 Temmuz'da sokaktaydım, o silah da 15 Temmuz gazisi" diyerek gözaltına alınmaktan kurtulmaya çalıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Yeditepe Huzur Uygulaması" adı verilen uygulamaya asayiş, terörle mücadele, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin aralarında bulunduğu 5 bin polis katıldı. 39 ilçede yapılan uygulamada önceden belirlenen noktalarda bazı kişiler, araçlar ve iş yerlerinde aramalar gerçekleştirildi.

İstanbul genelinde eş zamanlı olarak yapılan uygulamanın bizzat İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından yönetildiği öğrenildi.

15 Temmuz savunması

Otobilinde ruhsatsız tabanca bulunan bir vatandaş, "Bu ne?" diye soran polise, "Kurusıkı ağabey. Vallahi billahi ben koymadım" dedi. "Bu kuru sıkı değil" diyen polise, aynı vatandaş, "Ben anlamam, Ankara'da kebapçı olarak yaptım askerliği. Ben anlamam." şeklinde cevap verdi. Bu kişi daha sonra gözaltına alındı.

Aracında ruhsatsız tabanca bulunan başka bir vatandaş da, "15 Temmuz'da sokaktaydım, o silah da 15 Temmuz gazisi" diyerek gözaltına alınmaktan kurtulmaya çalıştı. Polis memurunun "Tamam da ruhsatı yok, benim yapacağım bir şey yok" cevabını verdiği vatandaş, "Tamam da o gün de ruhsatı yoktu." savunması yaptı. Bu kişi de gözaltına alındı.

Asayiş uygulaması geç saatlere kadar sürdü.