İstanbul'da 5 bin polisle 'huzur' operasyonu

İstanbul'un 39 ilçesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinasyonunda, "Yeditepe Huzur" adı altında genel asayiş uygulaması yapıldı. Akşam saat 20.00'da yapılan uygulamaya; Asayiş, Narkotik, Mali, Terör, Organize, Kaçakçılık, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik Şube'ye bağlı 5 bin polis katıldı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, belirlenen yerlerde uygulama noktaları oluşturan polis ekipleri, şüpheli kişiler üzerinde Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolü yaptı. Şüpheli görülen araçlarda durdurularak arama yapıldı. Denetimlere katılan polisler, başta aranan kişiler olmak üzere bir çok suça karışan kişiler üzerinde uygulama başlatıldı. Uygulamalar sırasında geniş güvenlik önlemleri alan polisler, çelik yelekli olarak görev yaptı.

Beyoğlu Refik Saydam Caddesi üzerindeki uygulamada ise şüphe üzerine durdurulan bir aracın içerisinde ruhsatsız bir adet silah ele geçirildi. Silah polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Araç sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.