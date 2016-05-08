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İstanbul'da 5 bin polisle huzur operasyonu

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek veriyor

08 Mayıs 2016 00:25

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 5 bin polisin katılımıyla İstanbul genelinde asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinasyonunda, 39 ilçede saat 20.00'de "Yeditepe Huzur" adı verilen uygulama başlatıldı.

Polisler belli bölgelerde uygulama noktası oluşturarak, çelik yelek giydi ve güvenlik önlemi aldı. Asayiş, narkotik, mali, terör, organize, kaçakçılık, özel harekât, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinde yer alan 5 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, polisler şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıyor, şüphelilerin üstünü ve araçlarını arıyor.

Denetimlere katılan polislerin, aranan şahıslar, silah ve bıçak taşıyanlar ile uyuşturucu satıcıları başta olmak üzere şüpheliler üzerinde çalışma yapacağı bildirildi.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek veriyor.

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