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İstanbul'da 5 bin polisle güvenlik denetimi

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek veriyor

13 Ağustos 2016 00:38

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinesinde, "Yeditepe Huzur" adlı asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla helikopter destekli denetim yapılıyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinesinde kent genelinde akşam saatlerinde başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında olduğu çok sayıda polis katılıyor.

haberler.com'un haberine göre; şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan şahıslar, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruluyor.

Kadıköy Söğütlüçeşme metrobüs istasyonu çıkışında devam eden uygulamalarda da kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları ve valizleri de kontrol edildi.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek veriyor.

Uygulamanın geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.

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