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İstanbul'da 5 bin polisle denetim

İstanbul'da 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimde şüpheli kişilere yönelik GBT kontrolleri yapıldı

25 Mayıs 2017 00:06

Ülke genelinde akşam saatlerinde başlayan ve "Türkiye Huzur-6" adı verilen denetim kapsamında İstanbul'da 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla hava destekli olarak denetim yapılıyor.

Türkiye genelindeki denetim bu akşam saat 20.00 itibariyle ülke genelinde başladı. 

İstanbul'da 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimde şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı. Denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruluyor.

Geniş güvenlik önlemi alınarak sürdürülen "Türkiye Huzur-6" denetimine, polis helikopteri destek veriyor. 

Sabit noktalarda gerçekleştirilen denetimler saat 23.00'da sona erecek. Gece 01.00'a kadar ise sabit mekanlarda denetimler yapılacak.

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