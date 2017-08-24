İstanbul'da 5 bin polisle asayiş uygulaması

Türkiye genelinde yapılan uygulamada İstanbul'da, hava destekli 5 bin polisin katılımıyla 39 ilçede 200 noktada yol uygulaması yapıldı.

Vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, terörle mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu 5 binpolis katıldı.



Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan şahıslar, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruluyor.



Zırhlı araçların da uygulama noktalarında giriş ve çıkışları kapattığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra, el çantaları ve valizleri de dedektör köpekler eşliğinde kontrol edildi.



Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek veriyor. Uygulamanın gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.

Denizli'de arana 5 kişi yakalandı

İzmir, Denizli, Manisa ve Uşak'ta emniyet ve jandarma birimlerinin katılımıyla "Huzur Türkiye" uygulaması gerçekleştirildi.

İzmir'de kent genelinde emniyet ve jandarma tarafından oluşturulan noktalardaki uygulamada, Genel Bilgi Tarama (GBT), araç evrakları ve alkol kontrolü yapıldı.

Kente giriş yapan şehirlerarası hizmet veren otobüsler durdurularak yolcuların kimlik kontrolü gerçekleştirildi, şüpheli şahısların üzerleri arandı.

Denizli'de yapılan kontrollerde ise aranan 5 kişi gözaltına alındı.

Uygulama kapsamında, emniyet kemeri kullanımı, araç evrakları kontrol edildi, dedektör köpek kullanılarak uyuşturucu madde arandı.

Manisa'daki operasyona da polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra motorize yunus ekipleri destek verdi. Uygulama kapsamında kentin yoğun bölgelerinde vatandaşların GBT kontrolü yapıldı.

Uşak'ta ise 180 polis kentte önceden belirlenen noktalarda denetimler yaptı.

Kent merkezi ve ilçelerde umuma açık iş yerleri ile bazı yollarda gerçekleştirilen denetimlerde şüpheli kişilere yönelik GBT kontrolleri gerçekleştirildi, araçlarda arama yapılarak plakaları sorgulandı.