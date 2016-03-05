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İstanbul’da 5 bin polisle asayiş uygulaması

Uygulamanın geç saatlere kadar süreceği öğrenildi

05 Mart 2016 23:44

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" adlı asayiş uygulaması kapsamında, 5 bin polisin katılımıyla kent genelinde helikopter destekli denetim yapılmaya başlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde saat 20.00'de başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında olduğu yaklaşık 5 bin polis katılıyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan şahıslar, silah ve bıçak taşıyan şüphelilerle uyuşturucu satıcıları üzerinde duruluyor.Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek veriyor. 

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