İstanbul'da 493 deprem toplanma alanından 'nerede olduğu bilinmeyen' 77 alan kaldı!

1999 depreminin ardından İstanbul’da Afet Acil Eylemi Planı çerçevesinde belirlenen 493 boş alandan geriye 77 adet toplanma alanı kaldığı ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem ve Doğal Afet Komisyonu, 2016 yılının aralık ayında olası İstanbul depremine yönelik çalışmalarını tamamladı. Komisyon, CHP’li meclis üyelerinin sorularını da yanıtlayan bir rapor hazırladı. Raporda İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından belirlenmiş 77 adet toplanma alanının bulunduğu belirtildi. Raporda ayrıca küçük ölçekte 2755 geçici toplanma alanının belirlendiği ve çalışmaların sürdüğü ifade edildi. TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Erdal Şahan, İstanbul Valiliği’nden deprem toplanma alanlarını yazılı olarak istediklerini ancak AFAD’ın aldığı karar gereği bunun yazılı olarak kendilerine verilmediğini söylüyor. Bunun üzerine 8 Ağustos Salı günü AFAD’dan randevu alarak görüşmeye giden Şahan o günü şöyle anlatıyor: “Deprem toplanma alanlarını sormak için 2 kişi gittik. 77 alan belirlediklerini söylediler ama hiçbir alanı göstermediler" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Türkiye, Bodrum’da 21 Temmuz günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamiyle sarsıldı. Bodrumda ortaya çıkan manzara, akıllara İstanbul’un kapısına dayanan büyük depremi ve 17 Ağustos 1999 büyük Marmara depreminin üzerinden 18 yıl geçmesine karşın bir türlü yol alınamayan hazırlıkları akla getirdi. Yapılan araştırmalar İstanbul’u vuracak depremin 30 yıl içinde meydana geleceğini ortaya koyarken deprem toplanma alanlarında şimdi gökdelenlerin yükselmesi deprem sonrasına ilişkin endişeleri bir kat daha artırıyor. 17 Ağustos’un yıldönümünde yapacağı sunum için İstanbul Valiliği’nden deprem toplanma alanlarına ilişkin bilgi isteyen TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Erdal Şahan, AFAD kararı gereği kendisine yanıt verilmediğini söyledi. Bunun üzerine AFAD yetkilileriyle görüşen Şahan, belirlenen deprem toplanma alanlarının kendisine gösterilmediğini belirterek “İstanbul’un 10’da 1’i olan askeri alanların deprem toplanma alanı olması için girişimde bulunmalarını önerdik. ‘Biz öneride bulunduk ama o konular bizi aşıyor. Sözümüzü geçiremedik’ dediler” ifadelerini kullandı.

Neden gizleniyor?

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Erdal Şahan, İstanbul Valiliği’nden deprem toplanma alanlarını yazılı olarak istediklerini ancak AFAD’ın aldığı karar gereği bunun yazılı olarak kendilerine verilmediğini söylüyor. Bunun üzerine 8 Ağustos Salı günü AFAD’dan randevu alarak görüşmeye giden Şahan o günü şöyle anlatıyor: “Deprem toplanma alanlarını sormak için 2 kişi gittik. 77 alan belirlediklerini söylediler ama hiçbir alanı göstermediler. Neye göre belirlediklerini sorduğumuzda. Uydudan bakarak belirlediklerini sonra bazılarını görmeye gittiklerini bazılarını da İBB’den helikopterle bakıldığını söylediler. Bazılarının kamu bazılarının vatandaş arazisi olduğunu öğrendik. Vatandaştan gizlenecek bilgiler olmadığını söyledik. AFAD’ın aldığı karar doğrultusunda bilgi veremeyeceklerini söylediler. Bize yönetmeliği anlatıyorlar. Deprem toplanma alanlarının tamamını soruyoruz ‘bize güncelleniyor’ diyorlar. Deprem planını 2 milyon kişi baz alarak yapmışlar. Yani 500 bin konutun yıkılacağını öngörüyorlar. Acil ulaşım yolları da yok. Bu konuda sıkıntı yaşayacaklarını düşünüyorlar. Hatta barınma ihtiyacı için bazı vatandaşları il dışına yollama ihtimalleri ve düşünceleri de var. Askeri alanlar konusunda da yetkilerini aştıklarını söylüyorlar. Şimdi AFAD bu ülkede deprem ya da afet olduğunda en yetkeli merci, AFAD dahi buna müdahale edemiyorsa deprem gibi önemli bir konuda askeri alanların halkın kullanımda kalmasını sağlayamıyorsa gerisini siz düşünün. İstanbul gerçekten depreme hazır değil.”

Yerlerinde gökdelenler yükseliyor

İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Cemal Gökçe’nin verdiği bilgilere göre 1999 - 2003 arası belirlenen deprem toplanma alanlarından imara açılanların bazıları şöyleydi:

* Torunlar’ın yükseldiği Ali Sami Yen Stadı

* Üzerinde Zorlu AVM’nin yer aldığı Zincirlikuyu’daki Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü’nün arazisi

* Şu an Taş Yapı’nın gökdelenlerinin yer aldığı Kadıköy Meteoroloji binası ve alanı

* Akasya AVM’nin yer aldığı Acıbadem’deki eski Otosan Fabrikası arazisi

* Bakırköy’deki Marmara ve İstanbul Forum AVM’nin bulunduğu alan

* Zeytinburnu’ndaki 16.9 kulelerinin yer aldığı arazi

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