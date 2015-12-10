İstanbul'da 4,5 milyon şişe sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul Sefaköy'de bulunan bir depoya düzenlenen baskında, bugüne kadarki en büyük kaçakçılık şebekesi çökeltildi. Operasyonda ünlü markalara ait yaklaşık 4.5 milyon şişe parfüm ele geçirildi.

İHA'da yer alan habere göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı Fikri, Mülkiyetle Mücadele Şube Müdürlüğü, Sefaköy'de bir depoya baskın düzenledi. Bir süre yapılan fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda, ünlü markaların taklidi dolumu yapılmış yaklaşık 4.5 milyon şişe parfüm, bire bir markalara ait taklit parfüm şişeleri, bandroller, doldurmada kullanılan aletler ele geçirildi.

Baskında ünlü markaların avukatları da hazır bulundu. Parfümler kamyonetlere yüklenerek yediemin deposuna götürüldü. Operasyonda sonucu bugüne kadarki en büyük kaçakçılık şebekesinin çökertildiği öğrenildi.