İstanbul’da 4,5 milyon liralık kokain ele geçirildi

Ambarlı Limanı'nda dondurulmuş balık yüklü konteynera yapılan baskında piyasa değeri 4 milyon 500 bin lira olan 30 kilogram kokain ele geçirildi.

Hürriyet gazetesinden Çağatay Kenarlı’nın haberine göre; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı'na bir konteyner içerisinde uyuşturucu madde getirildiği yönünde ihbar geldi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı komuta kontrol merkezindeki ekipler yaptıkları çalışmalarda, konteynerlere Almanya'dan yüklenerek Bulgaristan'a götürülmek istenen dondurulmuş balık olduğunu belirledi. Ekipler öncelikle konteyneri İstanbul'a getirecek geminin konum bilgisini çıkartarak gemiyi uydu üzerinden izlemeye aldı. Gemi, ardından Piri Reis isimli Gümrük Muhafaza devriye botu eşliğinde Ambarlı Limanı'na getirildi.

Gümrük Muhafaza ekipleri, konteyneri x-ray taramasına gönderdi. Yapılan taramada, soğutucu motorların bulunduğu iki yerde yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine Gümrük Muhafaza ekipleri, narkotik detektör köpek Nero ile konteynerde arama yaptı. Detektör köpek Nero konteynerin soğutucusunun fan kapaklarına yoğun tepki vermesi üzerine kapaklar sökülerek detaylı arama yapıldı.

Yapılan aramada, fan kapaklarının iç kısma gizlenmiş farklı ebatlarda içerisinde toz madde bulunan 27 paket bulundu. Paketlerden alınan numunelerin test kiti ile yapılan ön analizinde toz maddenin, kokain cinsi uyuşturucu madde olduğu belirlendi. Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından konuyla ilgili olarak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.