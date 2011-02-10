İstanbul'da 41 bin kadın kendi işinin patronu olacak!

T24 - Yoksul ve geliri olmayan kadınlara kendi işlerini kurabilmeleri için kredi sağlayan Mikro Kredi Programı’nın, İstanbul’daki ilk şubesi açıldı. Bugüne kadar 48 ilde 41 bin kadını 78 milyon liralık krediden yararlandırılan programın İstanbul’daki ilk ayağı Bağcılar oldu. Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı’nın şahsi desteğiyle açılan şubenin, ilk gününde 5 kadına 700’er liralık kredi verildi.



Öncülüğünü Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus’un yaptığı ve 2003 yılından bu yana Türkiye’de uygulanan Mikro Kredi Programı’nın İstanbul’daki ilk şubesi Bağcılar’da açıldı.Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Türkiye’de İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) tarafından yürütülen program kapsamında açılan İstanbul şubesi, verdiği destek nedeniyle Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı’nın adını taşıyor. İstanbul Bağcılar Vuslat Doğan Sabancı Mikro Kredi Şubesi, şu ana kadar 60 kadına kredi vermeyi kararlaştırırken, açılış kapsamında 5 kadına sembolik olarak kredi verildi. Yoksul ve geliri olmayan kadınlara kendi işlerini kurabilmeleri için kredi sağlayan program kapsamında bugüne kadar 48 ilde 41 bin kadını 78 milyon liralık kredi verilirken, İstanbul Bağcılar’da yapılan açılışla birlikte, şube sayısı 48 ilde 67’ye ulaştı.





Vergi levhası sahibi olacak



Ak Parti Milletvekili Akbülkadir Aksu, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar Kaymakamı Veysel Yurdakul, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı da katıldığı İstanbul Bağcılar Vuslat Doğan Sabancı Mikro Kredi Şubesi’nin açılışında konuşan TİSVA Başkanı Prof. Aziz Akgül, bu kredilerin önemini vurguladı. Akgül, 2003 yılında Muhammed Yunus’un katıldığı bir konferansla mikro krediyi tartışmaya açtıklarını hatırlatarak, şunları söyledi: “Nihayet İstanbul’dayız. İstanbul’daki şubenin finansmanı Vuslat Doğan Sabancı tarafından sağlandı. Mikro krediyi il özel idareleriyle birlikte yürütebilmemiz için hukuki düzenlemeye ihtiyaç duyuyorduk. Bunu da Ak Parti Milletvekili Abdülkadir Aksu sağladı.”





‘Avuç açma kültürü’ son bulmalı



Aziz Akgül, bu sistemi “Küçük adımlarla da olsa, bir çıkış yolu” olarak nitelendirirken, avuç açma kültürünü yaygınlaştıran hibe şeklindeki yardımların, çalışamayacak durumdaki yaşlı, hasta ve engellilerle sınırlı tutulması gerektiğini vurguladı. Akgül, yoksulların daha onurlu bir şekilde kendi kendilerine gelir getirici iler yapmalarına yardımcı olacak bu tür faaliyetlerin önemini vurguladı.





Kadınlar kendi işlerini kuracak



Bu arada törende konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Aydın Doğan’ın Bağcılar’da bir okul protokolünün olduğunu söylerken, 2’nci okul için söz istedi. Ak Parti Milletvekili Akbülkadir Aksu, Muhammed Yunus’un projeyi nasıl başlattığını anlatırken, mikrokredinin asıl amacının kadınların kendi işini kurması olduğunu söyledi. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da projeyi ilk kez Diyarbakır’da gördüğünü, bu nedenle projeye çok önem verdiğini vurguladı.





Kadınların teminatı vicdanları



Doğan Sabancı, Mikro Kredi Programı’yla Diyarbakır’da karşılaştığını ve çok etkilendiğini belirtirken, “500 lira iş hayatına atılmak için ufak bir sermaye. Bu 500 lira sermaye ile hayat kuruyorlar. Hibe yoluyla yardım yapmak tabi ki önemli, ancak bu programla kadınlar kendi vergi levhalarının sahibi oluyor ve aldıkları krediyi ekonomiye geri ödüyorlar” dedi. Konuşmasında kadınlarla ilgili iki konuda övgüde bulunan Vuslat Doğan Sabancı, şunları dile getirdi: “Bankacılık sektöründe batık kredi oranının yüzde 5-7’yi buluyor. Mikro kredide ise bu oran yüzde sıfır. Kadınlar bu krediyi müthiş bir cesaretle alıyor. Kadınların ticari ahlakı çok daha fazla. Kadınların bu krediyi alırken teminatları ise vicdanları oluyor. Kadına verilen bu kredi, daha iyi eğitim, daha iyi beslenme ve daha iyi şartlarda yaşama olanağı olarak aileye geri dönüyor. Bütün istatistiklerde görülüyor ki, kadınlar bu konuda daha

başarılılar.”





Kredi alan kadınlar dikiş makinesi alıp kozmetik işi yapacak



İstanbul Bağcılar Vuslat Doğan Sabancı Mikro Kredi Şubesi’nnin verdiği 700’er liralık ilk krediyi alan 5 kadından biri olan Şenay Astan dikiş makinesi alacağını söylerken, Nurgül Pamuk var olan bayan kuaförü dükkanına açacağı parfümeri standı için kredi aldığını ifade etti. Açılışa 2 kız çocuğuyla katılan Makbule Şentürk, kozmetik ürün alım-satımı yapacağını, Hanım Ateşoğlu ise tekstil işinde penye dikimi için kumaş alacağını anlattı. Arzu Engin de, kozmetik firmasında kendi ekiplerini kuracaklarını ayrıca krediyi gümüş tasarım işinde kullanacağını belirtti. Mikrokrediyi İstanbul’a getirdiğini ifade eden Emine Çiçek ise “Bursa Yenişehir’e gittiğimde mikrokredinin köy halkına destek olduğunu gördüm. İstanbul’a gelince de ben de kredi kullandım. Evhanımları olarak kendi emeğimizle evimize para getirmeyi öğrenmeliyiz” dedi.





100 ile 700 lira arasındaki kredi 46 haftada ödeniyor



Mikrokredi, dar gelirli kadınların kendi kendilerine gelir getirici faaliyette bulunmalarına imkan sağlamak için teminat ve kefalet istenmeden veriliyor.



Mikrokredi, aynı mahallede oturan beş kadının biraraya gelmesi sonucu oluşturulan grup üyelerinin her birisine ayrı ayrı veriliyor. İlk yıl için verilen kredi tutarı 100 ile 700 lira arasında değişiyor. Kredi her yıl 1000 liraya kadar artırılabiliyor.





Mikro kredi nedir



Bangladeşli Profesör Muhammed Yunus’a 2006’da Nobel Barış Ödülünü kazandıran bu sistemin 175 ülkede 600 milyon kadına ulaştı. Time dergisi tarafından ‘Dünyayı değiştiren 10 fikirden biri’ olarak tanımlanan Mikro Kredi Programı’nı Türkiye’de İsrafı Önleme Vakfı uyguluyor.

Sistem, bankacılık sisteminden farklı işliyor. Klasik bankacılıkta, teminatınız ne kadar yüksekse o kadar fazla kredi kulllanabilirken, mikro kredi de ne kadar aza sahipseniz o kadar fazla önceliğiniz bulunuyor. Beyan esasına dayanan bu sistemde, teminat, icra takibi gibi uygulamalar yok. Sistemin temeli dayanışmaya dayandırılıyor. Buna karşılık geri dönüş oranları yüzde 100’e yakın. Kredi beşli gruplar halinde verildiği için, beş kişiden biri ödeme güçlüğü çekerse diğerleri ödemesini sağlıyor.







