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İstanbul'da 400 polisli narkotik operasyonu

5 ilçede 90 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi

25 Ağustos 2015 10:39

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen şüphelilere karşı 5 ilçede şafak operasyonu yaptı.

Operasyona, Organize, Terör, Mali Şube, Kaçakçılık, Asayiş Şube, Siber Suçlar ve Özel Harekat ekiplerinden 400 polis destek verdi. Saban saat 04.00’te Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde toplanan polisler eş zamanlı olarak operasyon için yola çıktı.

Beyoğlu, Şişli, Kağıthane, Eyüp ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde daha önceden tespit edilen 90 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonda polis ekipleri sokak başlarında nöbet tuttu.

Şişli’de bir eve giren polis ekipleri aranması bulunan 1 kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada uyuşturucu maddeye rastlanmadığı bildirildi. Gözaltına alınana şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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