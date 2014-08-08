İstanbul'da 400 polisle helikopter destekli bonzai operasyonu

İstanbul Ümraniye'de bu sabah helikopter destekli 400 polisle bonzai operasyonu yapıldı. Operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarlara Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile sokak satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon gerçekleştirdi.

İlçe Polis Merkezi'nde toplanan 400 polisten oluşan ekip, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce'den operasyonun yapılacağı adresler ve yakalanacak şüpheliler hakkında bilgi aldıktan sonra yola çıktı.

Topağacı ve Dumlupınar mahallelerinde tespit edilen 12 farklı adrese, çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri, narkotik köpekleri ve helikopter desteği ile eşzamanlı operasyon düzenlendi.

10'dan fazla şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde ve bahçelerde yapılan aramalarda çok miktarda "bonzai' olarak adlandırılan sentetik kannabinoid uyuşturucu maddesi, esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen bir miktar para ile şüphelilere ait 3 otomobile el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin otomobilleri ve evlerindeki gizli bölümler narkotik köpeklerince arandı.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler operasyonu görüntülemeye çalışan basın mensuplarına tepki gösterdi. Şüpheliler, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürülüğü'ne götürüldü.